Das Beste kommt zum Schluss

Plus Nach schwachem Beginn feierte der TSV Gersthofen im letzten Heimspiel dieses Jahres den höchsten Saisonsieg. 4:1-Erfolg nach einem Abnützungskampf

Nachdem der TSV Gersthofen zuletzt aus vier Spielen ur zwei Punkte geholt hatte, war der Aufsteiger kurzzeitig auf dem ersten Abstiegs-Relegationsplatz gelandet. Mit zwei Siegen in Folge haben sich die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann jetzt wieder auf den sechsten Tabellenplatz katapultiert. Dem dreckigen 2:1-Erfolg beim SC Olching ließen die Ballonstädter gegen den SV Egg an der Günz einen 4:1 (1:1)-Sieg folgen und können jetzt völlig entspannt Weihnachten feiern – egal, ob das letzte Spiel des Jahres beim FV Illertissen II aufgrund der explodierenden Corona-Inzidenzahlen noch ausgetragen wird oder nicht.