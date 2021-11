Das Glück ist zurück

Das ehemalige Schlusslicht gewinnt unter dem neuen Trainer Ivan Konjevic gegen den FC Kempten das zweite Spiel in Folge und verlässt die Direktabstiegsplätze

Als Jamey Hayse beim letzten Angriff des FC Kempten einen Kopfball aus wenigen Metern über das Tor setzte und Schiedsrichter Michael Hintermaier unmittelbar danach abpfiff, war auch dem Letzten klar: Beim SV Cosmos Aystetten ist das Glück zurück. Auch im zweiten Spiel unter der Regie von Trainer Ivan Konjevic holte der Aufsteiger einen Dreier: Mit 1:0 stand am Ende im neblig-trüben Aystetten ein dreckiger Sieg zu Buche, durch den man sich von einem Direktabstiegsplatz verabschieden konnte. Nach dem 3:0-Erfolg beim FC Memmingen II blieben die Aystetter auch zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer.

Die Cosmonauten begannen mit neuen Selbstvertrauen und schnürten die Gäste zunächst in deren Hälfte ein. Vor allem die schnellen Außen Hardy Noack und Daniel Djajic sorgten für Alarm. Zum hochverdienten Führungstreffer musste jedoch eine Fehlerkette herhalten. Nach einer tollen Kombination schlugen zwei Kemptener am Diagonalball von Yildirim Dönmez vorbei, sodass dieser bei Maximilian Heckel landete. Der wurde zunächst von Torhüter Yannick Rakiecki angegriffen, der nach einem kleinen Tänzchen an der Strafraumgrenze wieder in sein Tor zurücklief und von Heckel mit einem schönen Schlenzer zum Tor des Tages überlupft wurde. Das 1:0 in der 21. Minute war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls hoch verdient. Das musste auch Ex-Trainer Marco Löring konstatieren, der bei Glühwein und Steaksemmel das Spiel seiner ehemaligen Schützlinge verfolgte.

Den Unterschied zu früheren Spielen konnte man dann in den nächsten beiden Szenen sehen, als die Allgäuer sich zum mitspielen entschlossen hatten. Ein Missverständnis zwischen Fabian Krug und Adnan Muminovic konnte Daniel Betz nicht nutzen (26.), weil ein nur eine Rückgabe zustande brachte, drei Minuten später scheiterte Deniz Yilmaz am Pfosten. Das war zuletzt anders, als Aystetter Fehler gnadenlos bestraft wurden. Ein 2:0 zur Pause hätte vielleicht mehr Sicherheit gebracht, doch Pascal Maders Schuss wurde geblockt (38.).

So zeigte sich nach dem Wechsel ein anderes Bild. Mit der Einwechslung von Spielertrainer Matthias Jörg, der unter Konjevic einst beim BC Aichach gespielt hatte, und Bahadir Yilmaz übernahmen die Gäste das Kommando. Aystetten bekam überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel, es brannte lichterloh. Da konnte man sich bei Torhüter Daniel Mrotzek bedanken, der mit gutem Stellungsspiel und hervorragenden Reflexen gegen Philipp Simon (67.), Ex-Profi Thomas Rathgeber (71.) und Bahadir Yilmaz (78.) den Ausgleich verhinderte. Einmal musste Fabian Krug auf der Linie retten (74.).

Plötzlich war es wieder wie früher. Chancen wurden verballert. Yildiray Dönmez scheiterte am Gästetorhüter (85.), der zusammen mit Maximilian Drechsler eingewechselte Marcel Burda luchste Jamey Hayse das Spielgerät ab, schob aber um zehn Zentimeter am Tor vorbei (87.). Nachdem man also die Vorentscheidung verpasst hatte, musste man bis zur letzten Aktion des Spieles zittern, ehe der Sieg unter Dach und Fach war. Den Aystetter Verantwortlichen war’s letztendlich egal. Drei Punkte sind drei Punkte.

SV Cosmos Aystetten: Mrozek – Heckel, Muminovic, Krug, Schmoll – Mijailovic, Wurm – Noack (78. Drechsler), Mader (83. Burda), Djajic – Dönmez (93. Zeller).

FC Kempten: Rakiecki – Ewald (46. Jörg), Simon (91. Dobras), Duchardt (83. Berger), Baszton, Betz, Fuchs (46. B. Yilmaz), D. Yilmaz (73. Arslan), Hayse, Meßlang, Rathgeber.

Tor: 1:0 Heckel (22.). – Schiedsrichter: Michael Hintermaier (Arnbach). – Zuschauer: 100.