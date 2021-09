Landesliga Südwest

09:20 Uhr

Der Kapitän ist wieder an Bord

Mit dem ehemaligen Regionalligaspieler Stefan Heger hat der TSV Gersthofen noch kein Spiel verloren. Beim 2:1-Sieg in Aystetten trug der 30-jährige Neuzugang vom FC Memmingen sogar die Kapitänsbinde.

Plus Warum nach der Sperre von Okan Yavuz zuletzt sogar ein Neuzugang die Spielführer-Binde getragen hat. Verstärkung für die Innenverteidigung

Von Oliver Reiser

Zwei Spiele war Okan Yavuz, der Kapitän des TSV Gersthofen, aufgrund einer Roten Karte gesperrt. Zweimal durften andere Kicker das Team des Landesligisten aufs Feld führen. Beim 2:1-Sieg in Kempten war es Andi Durner, als der eine Woche vorher beim 2:1-Sieg in Aystetten auch noch fehlte, trug Neuzugang Stefan Heger die Spielführer-Binde. Wenn der TSV Gersthofen am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) zum Heimspiel gegen den VfR Neuburg aufläuft, wird wieder Okan Yavuz vorangehen.

