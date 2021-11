Landesliga Südwest

Ein alter Bekannter soll neue Struktur bringen

Mit einem völlig neuen Trainergespann will Landesliga-Schlusslicht SV Cosmos Aystetten den Klassenerhalt schaffen. Vor dem Donnerstagstraining präsentierte Vorsitzender Thomas Pflüger (rechts) Ivan Konjevic als Chefcoach und Patrick Wurm als Co-Trainer.

Von Oliver Reiser

Ein Kommen und Gehen herrscht derzeit auf der Trainerbank des Landesliga-Aufsteigers SV Cosmos Aystetten. Erst vor drei Wochen hatte man die fast siebenjährige Zusammenarbeit mit Marco Löring beendet. Dessen bisheriger Co-Trainer Aleksandar Canovic wurde zum Chefcoach befördert, durfte aber nur zwei Spiele bestreiten, die – wie gehabt – mit unglücklichen Niederlagen endeten. Und so trat am Donnerstabend bereits der dritte Trainer in dieser Saison vor die Mannschaft. Dabei handelt sich um einen alten Bekannten: Ivan Konjevic.

