Landesliga Südwest

09.10.2021

Ein kurioser Auswärtserfolg

Mit einem gehalten Elfmeter ebnete Gersthofen Torhüter Jürgen Engelleiter seiner Mannschaft den Weg zu einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Garmisch-Partenkirchen. Er hatte die Ecke geahnt, in die Stefan Durr (rechts) schießen würde.

Plus Ein gehaltener Elfmeter, ein Sonntagschuss am Samstag und ein Gegner, der seine Chancen reihenweise versiebt, verhelfen TSV Gersthofen zum Sieg in Garmisch

Von Oliver Rabuser

Mit einem nicht alltäglichen Auswärtserfolg festigt der TSV Gersthofen seine Position im gesicherten Mittelfeld der Landesliga Süd. Gleichwohl stand der 1:0-Sieg beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen lange Zeit auf einem mehr als wackeligen Fundament. Letztlich aber führten eine starke Torhüterleistung, die Begeisterung für die eigene Defensive sowie ein Sonntagsschuss zur überraschenden Volte in einer zuvor eher einseitigen Begegnung.

