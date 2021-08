Eine Niederlagenserie ist beendet

Plus Im Landkreisderby feierte der TSV Gersthofen nach vier punktlosen Spielen wieder einen Sieg. Für den SV Cosmos Aystetten geht die schwarze Serie weiter

Im allerersten Landesliga-Derby zwischen den beiden Landkreisvereinen hat der TSV Gersthofen seine seit vier Spielen andauernde Niederlagenserie beendet. Die Schwarz-Gelben gewannen vor 250 Zuschauern beim SV Cosmos Aystetten mit 2:1. Für die Löring-Schützlinge war das die vierte Pleite in Folge.