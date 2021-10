Endlich belohnt sich der SV Cosmos Aystetten

Plus Nach zehn sieglosen Spielen gelingt dem SV Cosmos Aystetten wieder ein Erfolgserlebnis. Allen Beteiligten fallen Steine vom Herzen

Viele Steine fielen den Verantwortlichen und den Spielern des SV Cosmos Aystetten hörbar vom Herzen, als der Schiedsrichter die Partie beim SV Illertissen II abgepfiffen hatte. Nach zehn Spielen ohne Erfolgserlebnis konnten die Schützlinge von Trainer Marco Löring ihren Negativlauf mit einem 1:0-Sieg stoppen. „Das war so wichtig“, schnaufte nicht nur der Trainer durch. „Endlich haben wir uns mal für unseren aufwand belohnt.“