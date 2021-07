Landesliga Südwest

22.07.2021

Erfolgreicher Start für den TSV Gersthofen: Siegtreffer durch ein Eigentor

Gersthofens Ibrahim Neziri bekam die Meringer Hintermannschaft überhaupt nicht in den Griff. Der Youngster hätte die Spiel im Alleingang entscheiden können. So musste ein Eigentor zum verdienten Sieg herhalten.

Plus Aufsteiger TSV Gersthofen feiert gegen den SV Mering einen erfolgreichen Saisonauftakt i der Fußball-Landesliga. Warum der 1:0-Sieg hoch verdient war.

Von Oliver Reiser

„Wenn hinten die Null steht, kann man nicht verlieren“, hatte Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann vor dem Landesliga-Auftaktspiel gegen den SV Mering noch gescherzt. Wenn der Gegner dann noch ein Eigentor schießt, kann man sogar gewinnen. Der 1:0-Sieg in einer heiß umkämpften Begegnung vor 350 Zuschauern war nach 98 Minuten jedoch absolut verdient und durfte entsprechend bejubelt werden. Schon am Mittwoch geht es in Olching weiter.

