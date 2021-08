Erste Niederlage mit dem letzten Aufgebot

SV Cosmos Aystetten geht im Allgäu leer aus

Der SV Cosmos Aystetten hat schon in der Startphase der Saison mit eklatenten Personalproblemen zu kämpfen. Mit dem letzten Aufgebot gab es beim FC Kempten im dritten Spiel die erste Niederlage.

Mit einem sehr ausgedünnten Kader – nur elf Feldspieler und zwei Torhüter waren fit –, aber viel Vertrauen fuhr der SV Cosmos nach Kempten. Dominik Isufi, David Djajic und Daniel Michl waren im Urlaub, Paul Zeller beruflich verhindert und Pascal Mader hatte sich am Mittwoch beim 5:4-Sieg gegen den FC Memmingen II verletzt. So saßen mit Marcel Burda und Maximilian Köhler nur zwei Akteure auf der Bank, die nach Verletzungen noch nicht fit sind.

Angeschlagener Spieler muss einspringen

So wenig wie möglich zulassen lautete deshalb die Devise von Trainer Marco Löring. Außer einer Ecke in der 8. Minute von Valentin Fuchs, die Thomas Rathgeber mit dem Kopf vergab, passierte in den ersten 25 Minuten nichts. Dann hatte Denis Yilmaz zwei gute Chancen. In der 38. Minute war es dann so weit. Denis Yilmaz flankte auf Thomas Rathgeber und dieser musste nur noch einnicken. Kurz darauf musste Benedikt Schmoll mit Leistenbeschwerden verletzt ausgewechselt werden und der angeschlagene Marcel Burda musste einspringen.

Die zweite Halbzeit fing genau so an, wie die erste aufgehört hatte – mit viel Ballbesitz für Kempten. Doch der erste Tempogegenzug brachte den Ausgleich, nachdem sich Maximilian Heckel über links durchsetzte, den Ball in die Mitte brachte und dieser nach verunglücktem Klärungsversuch vor die Füße vom Max Drechsler kam. Der schob überlegt zu seinem fünften Saisontreffer ein. Kempten übernahm das Kommando doch außer ein Schuss vom Marcell Graf, der knapp vorbei ging, sprang nichts dabei raus.

Kurioser Treffer führt zur Niederlage

Die Führung der Heimelf war etwas dann etwas kurios. Eine weite Flanke von links landete auf der Querlatte und Dragan Ignatovic war irritiert, der Ball sprang zurück und unsere Abwehr schaffte es nicht, das Spielgerät aus dem Gefahrenbereich zu schlagen. So kam das Leder nach mehreren Schussversuchen zu dem gerade eingewechselten Anil Arslan und dieser versenkte ihn unter die Latte.

Das erlösende 2:1 für Kempten hatte einen Bruch in ihrem Spiel zur Folge. Außer einer verunglückten Flanke, die zum Torschuss wurde, von Valentin Fuchs in der 70. Minute kam nichts mehr. In der 75. Minute flankte Filip Marjanovic ebenfalls auf die Latte, doch Hardy Noack jagte den zurückprallenden Ball in die Wolken. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Maximilian Heckel in der Nachspielzeit, als er über links in den Strafraum eindrang und am Eck des Fünfmeterraumes ganz knapp am rechten Pfosten vorbeischoss. Ein Raunen ging durch das Stadion – hörbare Erleichterung.

Die besser besetzte Bank hat entschieden

„Das Glück von Garmisch hatten wir diesmal leider nicht. Den Sieg für Kempten hat die besser besetzte Bank gewonnen, die fünf frische Spieler einwechseln konnten und wir nicht. Wir brauchen schnell unsere Urlauber und Verletzten zurück, damit wir nächsten Sonntag gegen Neuburg wieder punkten können“, so Trainer Marco Löring.

FC Kempten: Rakiecki – Dobras, Ewald, Kolb (71. Berger), Simon, Betz (80. Baston), Fuchs (76. Gerdt), Graf, Meßlang, Yilmaz (88. Saleh), Rathgeber (61. Arslan).

SV Cosmos Aystetten: Ignatovic – Heckel, Schmoll (39. Burda), Krug, Muminovic – Mijailovic, Noack, Wurm, Dönmez – Drechsler, Marjanovic (81. Köhler).

Tore: 1:0 Rathgeber (38.), 1:1 Drechsler (47.), 2:1 Arslan (63.). – Schiedsrichter: Niko Keiser (SpVgg Unterhaching). – Zuschauer: 300.