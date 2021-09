Für guten Auftritt nicht belohnt

SV Cosmos Aystetten ist im Kellerduell bei TuS Geretsried die klar besser Mannschaft, muss aber in der Nachspielzeit eine 1:2-Niederlage hinnehmen

Wenn man schon kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech hinzu. Anders kann man zum Spielverlauf bei der 1:2-Niederlage des SV Cosmos Aystetten im Kellerduell der Landesliga Südwest bei TuS Geretsried nicht sagen. In der 88. Minute kamen die Gäste zum mehr als verdienten 1:1-Ausgleich, in der dritten Minuten der Nachspielzeit fing man sich dann doch noch einen Gegentreffer ein.

Besser kann man nicht spielen

„Besser kann man nicht spielen“, sagte Trainer Marco Löring nach dem Spiel über die Leistung seiner Mannschaft. Cosmos-Vorsitzender Thomas Pflüger war ebenfalls ratlos: „Unfassbar, dass wir so ein Spiel in der Nachspielzeit noch verlieren.“ Gegen den Tabellennachbarn wollte man eigentlich gewinnen doch den besseren Start hatte die Heimelf. Schon in der 3. Minute kam Vitalij Lux aus elf Metern zum Abschluss, doch er zielte drüber. Der Freistoß von Johannes Bahnmüller in der 10. Minute wurde vom guten Torhüter Daniel Mrozek abgewehrt. Dagegen stand für Aystetten nur ein Schlenzer von Pascal Mader, der am Tor vorbei flog.

Die Führung für Geretsried resultierte wieder durch eine zu kurze unsaubere Abwehr, so dass Fabijan Podunavac leichtes Spiel hatte (12.). Jetzt ging ein Ruck durch die Mannschaft und Cosmos beherrschte Ball und Gegner und erspielte sich auch gute Chancen, die aber Hardy Noack und zweimal Pascal Mader nicht nutzen konnten. Die Heimelf beschränkte sich aufs Kontern, war damit aber immer gefährlich. So tankte sich in der 19. Minute Johannes Bahnmüller in den Strafraum durch, schoss aber weit über das Tor. In der 40. Minute lief Vitalij Lux alleine aufs Tor und schoss weit vorbei. Mit dem Halbzeitpfiff hätte der Torschütze beinahe nochmals getroffen, doch diesmal zielte er aus zwölf Metern knapp vorbei.

Schlusslicht im Vorwärtsgang

In der zweiten Halbzeit war dann das Spiel sehr einseitig zu Gunsten des Schlusslichts. Aystetten hatte Chancen im Minutentakt. In der 47. Minute köpfte Fabian Krug eine Ecke knapp vorbei, in der 53. Minute wurde ein Schuss vom Manuel Britsch vor der Linie geblockt und in der 61. Minute traf Yildirim Dönmez nur die Latte. Pech hatte auch Pascal Mader, der mit seinem Freistoß ebenfalls nur das Aluminium traf. Je länger das Spiel lief, umso überlegener wurden die Löring-Schützlinge. Doch das vergrößerte natürlich auch die Gefahr auf Konter. So scheiterte Podunavac zweimal an Daniel Mrozek (65. und 70.). Als dann in der 86. Minute Yildirim Dönmez im Strafraum klar gefoult wurde und der eingewechselte Maximilian Drechsler den fälligen Elfer zum 1:1 verwandelte, war der Jubel groß. Die Mannschaft wollte jetzt den Sieg und drückte weiter.

Doch wenn man unten steht hat man kein Glück. Man verlor vorne den Ball und bekam prompt hinten die Quittung durch Nikolaos Karpouzidis (90.+3), der kurz darauf die Gelb-Rote Karte sah. Daniel Mrozek konnte dann sogar noch das 3:1 verhindern, als er im Eins-gegen-Eins Vitalij Lux den Ball vom Fuß fischte. „Wir belohnen uns nicht für gute Spiele. Das kann am Ende den Abstieg bedeuten“, klagten die Verantwortlichen, die nun seit neun Spielen auf einen Sieg warten.

TuS Geretsried: Untch, Buchner (66. Kirschner), Rosina, Lajqi, Kellner, Karpouzidis, Buchmair (46. Pech), Podunavac (75. Reitel), Schrills (57. Basaran), Lux, Bahnmüller (84. Steeb).

SV Cosmos Aystetten: Mrozek, Schmoll, Wurm, Isufi (31. Michl), Heckel, Krug, Dönmez, Noack (75. Muminovic), Britsch (67. Drechsler), Djajic, Mader.

Tore: 1:0 Podunavac (12.), 1:1 Drechsler (88.), 2:1 Karpouzidis (90.+3). – Schiedsrichter: Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 200. – Gelb-Rot: Karpouzidis (90.+3/Geretsried).