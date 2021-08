Landesliga Südwest

11:03 Uhr

Gersthofen befindet sich weiter im freien Fall

Kein Durchkommen gab es für Simon Achatz (am Ball) und Okan Yavuz vom TSV Gersthofen gegen den VfB Durach. Die Ballonstädter kassierten die vierte Niederlage in Folge, der Gersthofer Kapitän die Rote Karte.

Plus Die Niederlagenserie des Aufsteigers hält auch gegen den VfB Durach an. Bei der vierten Pleite in Folge verliert Kapitän Okan Yavuz die Nerven und sieht Rot

Von Oliver Reiser

Mit einer 0:2-Heimniederlage setzte der TSV Gersthofen gestern Abend seinen freien Fall in der Tabelle der Fußball-Landesliga Südwest fort und kassierten nach den drei Auftaktsiegen die vierte Pleite in Folge. Die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann hatten dabei sogar Glück, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist. Zu allem Überfluss sah Kapitän Okan Yavuz nach einer Stunde die Rote Karte.

