Gersthofen flitzt wie eine Flipperkugel durch die Tabelle

Plus Nach vier sieglosen Spielen und dem Sturz auf einen Abstiegs-Relegationsplatz punktet der TSV Gersthofen in Geretsried dreifach

Vier Spiele in Folge musste der TSV Gersthofen zuletzt ohne Sieg vom Platz gehen, wurde im dicht besiedelten Mittelfeld der Fußball-Landesliga Südwest bis auf einen Abstiegs-Relegationsplatz durchgereicht. Entsprechend groß war das Aufatmen bei allen Beteiligten nach dem 2:1-Auswärtssieg im Kellerduell beim TuS Geretsried. Es war ein verdienter Erfolg in einem Kampfspiel bei Nebel und Nieselregen. Mit diesem Dreier wurde der Aufsteiger über Nacht wie eine Flipperkugel von Platz 14 wieder auf Rang sieben katapultiert.