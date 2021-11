Landesliga Südwest

04.11.2021

Gersthofen gerät ins Straucheln

Plus Gegen den TSV Olching kommt der TSV zu spät auf Betriebstemperatur und verliert nach einer verschlafenen Anfangsphase mit 2:3

Von Oliver Reiser

In den letzten beiden Heimspielen gegen die Spitzenteams 1. FC Sonthofen (0:0) und TSV Nördlingen (1:2) konnte der TSV Gersthofen seine Zuschauer begeistern, obwohl nur ein Punkt herausgesprungen ist. Am gestrigen Freitagabend enttäuschten die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann ihren Anhang mit einer 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Olching. Wahrscheinlich waren sie aber selbst am meisten enttäuscht, denn Hildmann hatte nach den vielen Unentschieden endlich mal wieder einen Sieg gefordert.

