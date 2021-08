Gersthofen tanzt weiter an der Spitze

Plus Nach drei Spieltagen ist der Aufsteiger noch immer ohne Punktverlust und ohne Gegentor. Zum 1:0-Sieg gegen Geretsried langte diesmal eine mäßige Leistung. Es gibt einen Neuzugang

Wer hätte das gedacht? Nach den ersten drei Spieltagen der Fußball-Landesliga Südwest steht der Aufsteiger TSV Gersthofen als einziger Verein mit der vollen Punktausbeute an der Tabellenspitze. Blütenrein ist die weiße Weste zudem, da die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann auch im dritten Match ohne Gegentor blieben. Glanzvoll war der 1:0-Sieg gegen den TuS Geretsried allerdings nicht. Doch drei Punkte sind drei Punkte. Das hatte auch Mittelfeldstratege Stefan Hegner beim Gang in die Kabine erkannt: „Das nehmen wir einfach mal mit.“