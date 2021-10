Herber Rückschlag für Aystetten

Plus Der SV Cosmos verliert gegen den direkten Konkurrenten FC Ehekirchen, weil die Zweikämpfe nicht angenommen werden

Als sich pünktlich zum Anpfiff der Neben lichtete und die Sonne herauskam, deuteten viele Anhänger des SV Cosmos Aystetten dies als Zeichen, dass ihrer Mannschaft nach dem 1:0-Erfolg in Illertissen die Erleuchtung gekommen wäre. Doch die hoffnungsvolle Stimmung wurde schnell erstickt. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Ehekirchen trägt der Aufsteiger weiter die Rote Laterne in der Landesliga Südwest.