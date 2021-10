Kein Ausflug mehr

Warum TSV Gersthofen auf das Mitwirken von Stefan Heger setzt

Das zweite Auswärtsspiel in Folge bestreiten die Landesliga-Fußballer des TSV Gersthofen am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim FC Garmisch-Partenkirchen. Die Fahrt geht diesmal ins Berchtesgadener Land in die herrliche Bergwelt am Fuße der Zugspitze. „Ich hoffe, dass es nicht wieder ein Schülerausflug wird“, war Trainer Gerhard Hildmann mit dem Auftritt der Seinen bei der 1:4-Pleite beim TSV Gilching nicht einverstanden.

„Auch die Mannschaft war enttäuscht von ihrem eigenen Auftritt“, berichtet Hildmann von den Aufarbeitungsmaßnahmen im Laufe dieser Woche. „Wir müssen das jetzt einfach so hinnehmen und den Mund abwischen. Ich bin sicher, dass wir uns wieder anders zeigen.“

Hildmanns Zuversicht resultiert auch daraus, dass der in Gilching fehlende Stefan Heger wieder dabei sind wird. Mit dem ehemaligen Regionalligaspieler in der Schaltzentrale haben die Schwarz-Gelben noch kein einziges Spiel verloren.

Die Qual der Wahl wird für das Gersthofer Trainergespann also noch größer, da bis auf Aladin Halilovic (Magen/Darm) alle Mann an Bord sind. „Wir haben eine gute Auswahl und jede Woche harte Entscheidungen zu treffen“, sagt Hildmann, der seit einigen Tagen in einer Ferienwohnung im Allgäu urlaubt und direkt anreisen wird. (oli)