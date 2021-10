Keine leichten Entscheidungen

Wo und wie Vater und Sohn Hildmann die Gersthofer Aufstellung beraten

Nach vier Unentschieden in Folge und insgesamt sechs Spielen ohne Niederlage sind die Landesliga–Fußballer des TSV Gersthofen aber sowas von fest in der Spur – nach dem 0:0 gegen den neuen Spitzenreiter 1. FC Sonthofen bereitet nicht einmal ein Auswärtsspiel beim Tabellendritten TSV Gilching-Argelsried (Sonntag, 15 Uhr) Kopfzerbrechen. „Wir wissen Bescheid“, sagt Co-Trainer Michael Hildmann, „und werden den Auftritt so gestalten, dass wir das Beste daraus ziehen können. Mein Vater hat den Gegner schon viermal beobachtet.“ Der Papa als Chefcoach, der Filius als Co-Trainer – das funktioniert bei den Hildmännern, die gemeinsam auch das Stützpunkttraining der Junioren leiten, ganz hervorragend. „Wir haben uns unter der Dusche über die Marschrichtung unterhalten und sind da immer relativ schnell einer Meinung“, plaudert der 30-Jährige aus dem Nähkästchen. Eigentlich wollte Michael Hildmann ja nicht mehr spielen, doch in Ermangelung eines adäquaten Innenverteidigers ist der kantige Linksfuß im Moment aus der Mannschaft nicht wegzudenken.

„Wir haben die Qual der Wahl“, berichtet Michael Hildmann von einem brutalen Trainingsniveau, „weil jeder voll Gas gibt.“ Um bei einbrechender Dunkelheit dem Flutlicht und dem Kunstrasen zu entgehen, trifft man sich derzeit schon um 17.45 Uhr. „Und alle sind da“, ist Hildmann begeistert, welche Charaktere in der Mannschaft stecken. Alle diese Charaktere werden auch gebraucht, auch wenn nicht alle spielen können. „Es ist keine leichte Entscheidung, festzulegen, wer spielt. Es fällt auch schwer, dem einen oder anderen zu sagen, dass es diesmal nicht für einen Platz in der Startelf reicht“, berichtet Michael Hildmann. „Durch die gute Qualität unseres Kaders haben wir jedoch den Vorteil, dass wir von der Bank nachlegen können.“ Zuletzt hat dies ja optimal funktioniert.