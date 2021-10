Neuer Trainer, altes Leiden

Plus Schlusslicht SV Cosmos Aystetten verliert auch nach dem Wechsel von Marco Löring zu Aleksandar Canovic das Kellerduell beim VfB Durach

Die Rückennummer ist nicht bekannt. Aber man vermutet, dass irgendwo auf der Bank des SV Cosmos Aystetten ein Murmeltier sitzt. Und es grüßte auch am Samstagnachmittag wieder. Trotz eines Trainerwechsels gab es für das Schlusslicht der Landesliga Südwest beim VfB Durach eine weitere unnötige 0:2-Niederlage.