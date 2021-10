Nur die Tore fehlen

SV Cosmos Aystetten will endlich seinen Negativlauf beenden

Seit zehn Spieltagen wartet man beim SV Cosmos Aystetten auf ein Erfolgserlebnis. Trotzdem bewahrt Trainer Marco Löring vor dem Gastspiel beim FV Illertissen II (Samstag, 14 Uhr) Ruhe und Zuversicht: „Die letzten vier Spiele waren ein Aushängeschild. Nur die Tore haben gefehlt“, hofft er, dass die Seinen endlich wieder ins Netz treffen. „Wir nehmen einen nächsten Anlauf und machen alles dafür, dass es endlich wieder mit einem Dreier klappt. Die Jungs wissen es selber, was Sache ist und wollen sich für ihren Aufwand belohnen.“

Je schneller, je besser – denn der Abstand zu den sicheren Regionen ist mittlerweile auf sieben Punkte angewachsen. Noch liegen ein Abstiegs- und drei Relegationsplätze zwischen dem SV Cosmos und dem rettenden Ufer. „Wir haben genug Qualität auf dem Platz“, ist Löring sicher. Man muss sie nur in die Richtung dieses 7,32 mal 2,44 Meter großen Rechtecks kanalisieren.

Gar nicht gern erinnert man sich an den letzten Auftritt in Illertissen. Mit 2:9 unterlag man im letzten Saisonspiel der ersten Landesliga-Saison, musste dann in die Relegation, in der man am SV München Nord scheiterte. „Auch diese Scharte gilt es auszuwetzen“, sagt Löring, der bis auf die Dauerverletzten Marcel Burda, Max Köhler und Max Linder alle Mann an Bord hat. (oli)