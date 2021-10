Landesliga Südwest

01.10.2021

Und täglich grüßt das Murmeltier

Plus Der SV Cosmos Aystetten verliert schon wieder ein Spiel, in dem er über 80 Minuten die bessere Mannschaft ist. Warum das Schlusslicht jetzt seit zehn Spielen ohne Erfolgserlebnis ist

Von Oliver Reiser

„So steigt man ab.“ Selbst die hartgesottesten Anhänger des SV Cosmos Aystetten haben mittlerweile den Glauben an ihre Mannschaft verloren. Nicht, weil die Schützlinge von Trainer Marco Löring so schlecht spielen, sondern weil ihnen seit Wochen jegliches Spielglück fehlt. Wie in den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mussten die Cosmauten auch bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Egg an der Günz die Punkte abgeben. Es war das zehnte Spiel in Folge ohne Erfolgserlebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen