Unentschieden bringen den TSV Gersthofen nicht weiter

Plus Trainer Gerhard Hildmann peilt gegen den SC Olching einen Sieg an. Der Gegner musste zuletzt aufgrund von Corona-Fällen pausieren

Corona, Corona, Corona – das Virus ist wieder allgegenwärtig und beschäftigt zunehmend auch die Fußballer in der Region. Der TSV Gersthofen ist bisher von Corona verschont geblieben, erwartet aber heute Abend (Anpfiff 19.30 Uhr, Abenstein-Arena) mit dem SC Olching einen Gegner, der zuletzt das Derby gegen den TSV Gilching wegen eines Corona-Falls absagen musste.