Landesliga Südwest

14.08.2021

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel

Der SV Cosmos Aystetten mit Yildiray Dönmez war zwar über weite Strecken die dominierende Mannschaft, musste sich aber dem 1. FC Sonthofen am Ende mit 0:1 geschlagen geben.

Plus SV Cosmos Aystetten nutzt seine Chancen nicht und wird deshalb bestraft

Von Oliver Reiser

Aus drei mach eins – vor einer Woche hatte der SV Cosmos Aystetten noch drei Torhüter im Kader. Nachdem sich Dragan Ignjatovic in Ichenhausen in der letzten Minute eine Schulterverletzung zugezogen hat und Valentin Coca zur SpVgg Westheim abgewandert ist, stand für das Heimspiel gegen den 1. FC Sonthofen nur noch Arthur Mayer zur Verfügung. Um es vorweg zu nehmen: An ihm lag es nicht, dass der Landesliga-Aufsteiger gegen die Allgäuer mit 0:1 den Kürzeren zog.

