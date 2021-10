Zu spät den Turbo gezündet

Plus Trotz einer Klasseleistung muss sich der TSV Gersthofen dem neuen Spitzenreiter TSV Nördlingen mit 1:2 geschlagen. Damit endet die Erfolgsserie eines Spielers

Als Safet Konakovic an der scharfen Hereingabe von Ferkan Secgin um Millimeter vorbei rutschte, war es perfekt. Der TSV Nördlingen hatte sich mit einem 2:1-Sieg beim TSV Gersthofen die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga Südwest gesichert. Und während die Gäste aus dem Ries mit ihren mitgereisten Fans feierten und „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ skandierten, musste Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann seine niedergeschlagenen Spieler trösten: „Seid nicht traurig. Das war von vorne bis hinten eine erstklassige Leistung. Mehr als gut.“