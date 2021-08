Zwei Freistoßtreffer in drei Minuten

Nach einem Doppelschlag von Marcel Burda ist das Spiel gegen den VfR Neuburg entschieden. Am Ende siegt der SV Cosmos Aystetten zwar mit 4:0, stellt aber seinen Trainer nicht restlos zufrieden

Das erlebt man auch nicht alle Tage. Marco Löring schimpfte am Spielfeldrand wie ein Rohrspatz, als die Seinen gerade wieder einen Angriff schlampig und fahrlässig versemmelt hatten. Dabei stand es zu diesem Zeitpunkt schon 3:0 für den SV Cosmos Aystetten, der sich am Ende gegen den VfR Neuburg sogar mit 4:0 durchsetzen konnte. „Das hatte ich nach der etwas holprigen Vorbereitung auf dieses Spiel so nicht gerade erwartet“, grinste Löring hinterher.

Er sei natürlich nicht unzufrieden mit dem Ergebnis, „aber es regt mich auf, weil ich weiß, was ich von meiner Mannschaft verlangen kann. Seit sechs Jahren predige ich, in solchen Situationen keine Querpässe zu spielen. Wir hätten viel früher das vierte Tor machen müssen.“ Nicht nur das, sondern sogar noch einige mehr.

Wie es gehen soll, demonstrierten die Cosmonauten beim 1:0 in der 19. Minute. Nach einem weiten Ball von Marcel Burda leitete Maximilian Heckel auf Hardy Noack weiter, der ins lange Eck vollstreckte. „Das war perfekt herausgespielt“, lobte Löring, obwohl Neuburgs Torhüter Philipp Mayr nicht die beste Figur machte. Nicht nur da, sondern auch beim 2:0 durch Marcel Burda, der einen Freistoß aus 22 Metern via Innenpfosten versenkte, sah er nicht gut aus. Und weil’s so schön war, demonstrierte Burda zwei Zeigerumdrehungen später gleich nochmals seine hervorragende Schusstechnik: Von der Außenlinie aus über 25 Meter düpierte er Mayr mit dem Treffer zum 3:0. „Ich habe gesehen, dass er in die Mitte läuft“, grinste der Torschütze. „Marcel hat den Fuß für solche Situationen“, grinste Löring. Nach diesen beiden Treffern innerhalb von drei Minuten war die Partie entschieden.

Der VfR Neuburg wirkte nach der 1:4-Niederlage gegen den VfB Durach, bei dem man vier Treffer in 13 Minuten kassierte, sichtlich verunsichert und hatte nur zwei Möglichkeiten durch Yannick Woudstra. Einmal schüttelte er Patrick Wurm ab, wie eine lästige Fliege, scheiterte dann an Cosmos-Keeper Dragan Ignjatovic (17.), einmal setzte er einen Kopfball vorbei (38.). Die größte Chance von allen hatte Maximilian Heckel. Aus zehn Metern schoss er dem Torwart an den Fuß, anstatt ihn zu fragen, in welche Ecke er den Ball denn gerne haben möchte. Das hätte das 4:0 sein müssen. „Die erste Halbzeit war richtig gut“, so Löring.

Die zweite - naja. Mit dem beruhigenden Vorsprung im Rücken schaltete man in den Verwaltungsmodus. Die zahlreichen Angriffe wurden fahrig und nicht konsequent abgeschlossen. Gegen einen stärkeren Gegner kann das ins Auge gehen. Doch die mit Patrick Wurm und Daniel Michl neu formierte Abwehr hatte alles im Griff. Einen Distanzschuss von Julian Mayr entschärfte Ignjatovic (55.). „Wir spielen bereits wieder am Mittwoch und dann wieder am Sonntag. Da kann man sich schon mal eine Auszeit nehmen“, zeigte sich Marco Löring am Ende versöhnlich.

Schließlich legte Dominik Isufi ja in der Nachspielzeit doch noch das 4:0 drauf. Nach einem haarsträubenden Neuburger Abwehrfehler zimmerte er das Geschenk ins Gehäuse.

In der englischen Woche muss der SV Cosmos Aystetten am Mittwoch, 11. August, beim SC Ichenhausen antreten. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

SV Cosmos Aystetten: Ignjatovic – Heckel, Wurm, Krug, Michl – Burda (86. Muminovic) – Dajjic, Mijailovic, Dönmez (70. Isufi), Noack, Djajic (74. Köhler) – Drechsler (85. Zeller).

VfR Neuburg: Mayr – Rutkowski, Eberwein, Mehl, Bader (36. Jahner), Habermeyer, Riedelsheimer, Bishop, Klink (58. Düzgün), Mayr, Woudstra (75. Belousow).

Tore: 1:0 Noack (12.), 2:0 Burda (30.), 3:0 Burda (32.), 4:0 Isufi (90.). – Schiedsrichter: Kappelsberger (Aßling) - Zuschauer: 200.