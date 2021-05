Landkreis Augsburg

20.05.2021

Meister ohne Feier: So feiern Fußballer im Landkreis nach Saisonabbruch

Plus Saisonabbruch im bayerischen Amateurfußball: Wie sich Fußballer im Kreis Augsburg fühlen, für wen es ein historischer Erfolg war und wer dennoch gefeiert hat.

Von Oliver Reiser

Jetzt ist es amtlich. Mit einem eindeutigen Votum von 71,14 Prozent haben sich die bayerischen Vereine dafür ausgesprochen, die zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals unterbrochene Saison 2019/21 unter der Maßgabe abzubrechen, dass es durch Anwendung der in §93 der Spielordnung verankerten Quotienten-Regelung direkte Auf- und Absteiger in den einzelnen Spielklassen gibt und die Relegation ersatzlos entfällt. Das Alternativmodell, wonach alle Vereine, die in der Tabelle auf einem Aufstiegs- und Relegationsplatz stehen, aufsteigen können und der Abstieg nicht zum Tragen gekommen wäre, kam auf 28,86 Prozent.

