Rauf aufs Radel: Eine Achterbahnfahrt durch den Holzwinkel

„Durch meine Krankheit bin ich zum Radfahren gekommen“, sagt Michaela Wieland aus dem Heretsrieder Ortsteil Lauterbrunn. Dabei hat sie nach und nach ihre Umgebung erkundet und festgestellt: „Ich wohne im Urlaub. Ich brauche gar nicht wegfahren.“ Meist fährt sie aber doch weg – und wenn es nur mit dem Fahrrad ist. Und meist zusammen mit Robert Kraffzcyk. Der 57-Jährige ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbrunn, der auch Michaela Wieland angehört. Sie kümmert sich dort auch um die Kinder-Feuerwehr. Gemeinsam rücken sie nicht nur zu Einsätzen, sondern auch zu Radtouren aus. Ein spontaner Anruf genügt. Diesmal haben sie den radelnden Reporter zu einer Tour durch die endlos erscheinenden Wälder des Holzwinkels mitgenommen. Am Start in Lauterbrunn bei der Kirche ist allerdings nur Robert Kraffczyk. Bei Michaela Wieland hat sich eine langwierige Krankheit wieder bemerkbar gemacht. Doch dazu später mehr.