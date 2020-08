00:02 Uhr

Langweid eröffnet die Saison

Weil einige Langweider Spielerinnen bei internationalen Turnieren im Einsatz sind, eröffnen Loan Lee und Nathaly Parades (von links) mit dem TTC Langweid die Saison in der 2. Bundesliga bereits am 19. September.

Zweitliga-Team tritt am 19. September zum Heimspiel gegen Berlin an. Beim TTC wird aber auch der Breitensport hochgehalten. Insgesamt gehen 14 Teams an den Start

Von Oliver Reiser

Wer hätte das gedacht, dass die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid zusammen mit den Fußballern den Spielbetrieb nach der Corona-Pause wieder aufnehmen würden? Nachdem der Re-start der Kicker um zwei Wochen nach hinten verschoben wurde, haben die Langweiderinnen den Saisonauftakt nach vorne gezogen und eröffnen mit dem Spiel gegen die Füchse Berlin am Samstag, 19. September, die Saison 2020/21 in der 2. Bundesliga. „Wir haben das gemacht, um unseren Spielerinnen Charlotte Bardsley und Nathaly Paredes die Teilnahme an internationalen Turnier zu ermöglichen“, erklärt Trainerin Cennet Durgun.

Insgesamt geht der TTC Langweid mit 14 Teams in den Punktspielbetrieb der neuen Saison. Dies bestätigt einmal mehr, dass es den Verantwortlichen des Clubs nicht nur um Spitzensport geht. Die Vielzahl der Teams ist nicht nur dadurch möglich, dass Tischtennis auch in höherem Alter wettkampfmäßig betrieben werden kann, sondern auch durch eine über Jahre hin konstante Jugendarbeit die Erwachsenenteams auffüllt werden.

Waren es früher die Damenteams, die von der Jugendarbeit profitiert haben, sind es nun die Männermannschaften. „Es fehlt nicht an Talenten und auch nicht am intensiven Bemühen, aber es ist halt ein schwieriger Weg zur sportlichen Tauglichkeit in höheren Ligen. Wir bemühen uns nicht nur um besonders talentierte Mädchen, sondern wollen mit der Jugendarbeit den Frauensport in der Breite zu erhalten, wie es derzeit durch die Jugendarbeit bei den Männern der Fall ist“, sehen Sportvorstand Markus Wirth, Trainerin Barbara Jungbauer und Jugendleiter Marco Bröll die Lage.

Der TTC Langweid kann mit fünf Männerteams in die neue Saison gehen. Ein 19-, ein 18- und ein erst 13-Jähriger machen das bisherige erste Männerteam Bezirksoberliga zu einem Mitfavoriten. Verdiente und bewährte langjährige Spieler sowie junge Talente lassen die Zweite in der 2. Bezirksliga in eine gute Saison gehen. Die Arbeit in der Breite zeigt sich in den Teams III bis V.

Während das erste Frauenteam in internationaler Besetzung vor einer interessanten Saison in der 2. Bundesliga steht, hat das Team II mit ausschließlich Eigengewächsen früherer Jahre das sportliche Rüstzeug für eine gute Saison in der bayerischen Oberliga, der fünfthöchsten Liga. Zuversichtlich sehen ein drittes Team der Spielrunde in der Bezirksliga und eine Vierte in der Bezirksklasse entgegen.

Das erste Jungenteam spielt nun schon die dritte Saison in der Jugend-Bayernliga, und die Jungen II bilden für die Bezirksliga ein gutes Team. Die Spieler der Jungenmannschaften III und IV freuen sich auf ihre Spiele in Bezirksklassen. Ein Seniorinnenteam, das in der Saison 18/19 bayerischer Meister der jüngsten Senioren-Altersklasse war, nimmt auch in der neuen Saison den Kampf auf. (mit jug)

