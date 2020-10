vor 19 Min.

Langweid startet mit einem Sieg

Die erste Damenmannschaft nimmt das Aufstiegsrecht wahr und beginnt das Abenteuer Landesliga mit einem Erfolg

Mit einem Sieg sind die Volleyballerinnen des FC Langweid in eigener Halle in die neue Saison der Landesliga gestartet. Im zweiten Spiel musste der Aufsteiger jedoch Lehrgeld zahlen.

Nach dem Abbruch der Volleyballsaison hat die erste Langweider Damenmannschaft dank ihrer Platzierung in der Spitze der Bezirksliga die Möglichkeit bekommen, in die Landesliga aufzusteigen. „Durch den Aufstieg in die höhere Liga können wir nur gewinnen, denn wir haben doch nichts zu verlieren“, war die einstimmige Meinung der Mannschaft.

Also wurde die Vorbereitung auf das Abenteuer Landesliga in Angriff genommen. Soweit Corona es zuließ, wurde in den Sommermonaten zunächst im Sand und ab September in der Halle trainiert. Ein Trainingslagerwochenende im Schullandheim Bliensbach und ein Trainingsspiel beim Ligakontrahenten SV Planegg Krailling haben die Saisonvorbereitung abgerundet.

Mit einem Heimspieltag in der Langweider Dreifachhalle hat das Team um Spielführerin Lisa Steppich die Spielzeit begonnen. Gegner im ersten Spiel war das Team der Lechrain Volleys, das seit Jahren in der Landesliga etabliert ist. Die Partie begann sehr ausgeglichen, wobei die Langweiderinnen den Gegner immer wieder durch gute Angriffe unter Druck setzten. Sie gewannen den ersten Satz mit 25:22.

Im zweiten Satz schlichen sich immer wieder kleine Fehler ein, was dem Team den Satzverlust bescherte (20:25). Nach dem Seitenwechsel und einer kurzen Motivationsansage kämpfte sich das Team ins Spiel zurück und entschied die beiden folgenden Sätze mit 25:17 und 26:24 für sich – im ersten Spiel der Saison hatte der Aufsteiger die ersten drei Punkte eingesammelt.

Nach der hohen körperlichen Anstrengung aus dem ersten Spiel konnte die Mannschaft die hundertprozentige Leistung nicht mit in das zweite Spiel nehmen. So musste sich die Mannschaft dem TSV Sonthofen II, der sich aus der Regionalliga um zwei Klassen zurückstufen ließ, mit 1:3 (18:25, 25:20, 22:25, 22:25) geschlagen geben.

Dennoch waren sich Team und Trainer Michael Thienel einig, dass ein guter Start in die neue Saison und in das Abenteuer Landesliga gelungen ist. (AL)

