Langweid will ein Zeichen setzen

Mit einem Heimsieg könnten die Tischtennis-Frauen den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga fast schon perfekt machen

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid haben am letzten Spieltag beim Tabellenführer TTC Weil trotz der 1:6- Niederlage eine ausgezeichnete Leistung gezeigt. Das macht Spielertrainerin Cennet Durgun und ihren Spielerinnen Mut für das um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schon vorentscheidende Heimspiel am Sonntag, 9. Februar um 14 Uhr gegen NSU Neckarsulm.

Von den gefährdeten Teams nimmt Langweid mit 6:14 Punkten Platz sechs ein und Neckarsulm Platz sieben mit 6:16 Punkten. Auf Platz acht folgt Leipzig mit einem 5:15 Konto. Letzter ist Berlin (2:16) auf Platz neun. Nur einer steigt ab. Neckarsulm hat das Spiel gegen Leipzig schon hinter sich und aufgrund des Sieges und den errungenen zwei Punkten an Pluspunkten zu Langweid aufschließen können.

Beim Spiel der Vorrunde in Neckarsulm trennten sich die Gastgeber und Langweid mit einem gerechten 5:5, wobei Langweid aber dem Sieg näher war. Ein Sieg des TTC-Quartetts am Sonntag wäre bereits ein vorentscheidender Schritt zum Klassenerhalt, zumal Nathaly Parades & Co. in weiteren Heimspielen gegen Leipzig und Berlin noch alle Möglichkeiten offen stehen. Cennet Durgun möchte sich mit ihren Spielerinnen aber nicht auf die Spiele gegen die Kellerkinder verlassen, sondern schon gegen Neckarsulm die Zeichen setzen und hofft dabei auf Unterstützung durch viele Zuschauer. Eine spannende Begegnung ist zu erwarten. (jug)

