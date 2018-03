Latte steht im Weg

vor 37 Min.

Drei Punkte für Meitinger Teams

Drei Punkte holten die Bezirksliga-Handballteams des TSV Meitingen gegen die HSG Lauingen/Wittislingen. Die Herren erkämpfen sich ein 27:27 (12:14), die Frauen siegten deutlich mit 24:12 (14:6).

Bis zur 57. Minute konnten die Meitinger gegen den Tabellendritten ein Unentschieden halten. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand (12:14) zur Pause war es dann ein offener Schlagabtausch. Lauingen legte vor, die Olmer-Schützlinge erzielten postwendend immer wieder den Ausgleich. In den letzten beiden Spielminuten wäre es fast noch gelungen, das Spiel komplett zu drehen und einen Heimsieg zu feiern. Der letzte Wurf landete aber an der Latte. Nach gefühlten 50 Minuten Rückstand wäre das dem Spiel auch nicht wirklich gerecht geworden.

TSV Meitingen Kruchten; Keller (7/1), Michel (6/1), Ludl (2), Lux (5), Eberle, Schwander (5), Engelhart (2), Weixler, Kuffer.

Ihr letztes Heimspiel dieser Saison gewannen die Meitinger Mädels gegen den Tabellenletzten souverän. Bis zur 12. Minute war das Spiel mit 5:4 ausgeglichen, dann setzte sich die Heimmannschaft bis zu einem 13:4 deutlich ab. Mit einem 14:6 ging es in die Halbzeitpause, am Ende stand es 24:12. Ein deutlich höheres Ergebnis wäre durch eine konsequentere Wurfausbeute möglich gewesen. (co-)

TSV Meitingen Nowak (Tor), Haßler (2), Hammerer (4/3), Reichlmeier, Hecht (5/2), Prause (5), C. Kuchenbauer, E. Kuchenbaur (4), Haunstetter, Bartosch, Stegmeir (1), Redel (3).

