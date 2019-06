vor 52 Min.

Lauf dich fit: In der Gemeinschaft macht Sport Spaß

Wie die Kooperation von Schule und Verein in Altenmünster funktioniert und wie es weitergeht

Seit einigen Jahrzehnten wird immer deutlicher: Kinder und Jugendliche bewegen sich immer weniger. Die Grundschule Altenmünster und die LG Reischenau-Zusamtal halten dagegen: Sie arbeiten beim Projekt „Lauf dich fit!“ des Bayerischen Leichtathletikverbandes und des Bildungsministeriums zusammen. Ziel ist es, den natürlichen Bewegungs- und Spieltrieb der Schüler zu wecken, zu erhalten und möglichst bis in das Jugendalter mit den vielfältigen Möglichkeiten des Sports zu fördern.

Die gute Kooperation zwischen Schule und Verein wird von den Vereinsvertretern der Abteilung Leichtathletik in Zusmarshausen sowie Monika Langenmair, Lehrerin an der Grundschule Altenmünster und zugleich Jugendbeauftragte der Leichtathletik in Zusmarshausen, koordiniert und betreut. Sie bereitete den Aktionstag an der Grundschule Altenmünster maßgeblich mit den Kindern vor. Hinzu kamen unterstützend weitere ausgebildete Trainerinnen der LG Reischenau-Zusamtal aus Zusmarshausen.

Das Ausdauertraining kann und sollte in jeder Sportstunde seinen Platz finden, so Lehrerin Monika Langenmair. Dabei bietet sich das Laufen zur Steigerung der Ausdauerfähigkeit an. Die Lehrkräfte und Vertreter der LG Reischenau-Zusamtal bauten auf der Sportanlage in Altenmünster eine abwechslungsreiche Laufstrecke auf. Der Anreiz bestand nicht im Wettkampf, wer der oder die Schnellste ist. Vielmehr stand die Fähigkeit, nach eigenem Tempo wohl dosiert 15, beziehungsweise 25 Minuten ausdauernd einen Slalom-Parcour – ohne Gehpausen – (auch mehrfach) durchlaufen zu können, im Vordergrund. Die rund 250 Kinder der ersten bis vierten Klassen machten sich jahrgangsstufenweise auf die Strecke. Fast alle kämpften sich über die vorher festgelegte Zeit. Manch übereifriger Läufer musste auch immer wieder von den Vereins- und Lehrkräften gezügelt werden, um die Strecke nicht zu schnell anzugehen. Andere wiederum konnten zu einer Leistung ermuntert werden, die sie selbst wohl nicht erwartet hätten. Am Schluss bekam jedes erfolgreiche Kind ein Armband.

Die Abteilung Leichtathletik des TSV Zusmarshausen ist seit fast 40 Jahren gemeinsam mit der Abteilung Leichtathletik des TSV Dinkelscherben zur LG Reischenau-Zusamtal vereinigt. In beiden Orten hat die Leichtathletik eine große Tradition. Rund 150 Kinder und Jugendliche werden von ausgebildeten Trainern und Übungsleitern für die Leichtathletik begeistert. Auch aus Altenmünster sind sehr erfolgreiche Athletinnen in den Trainingsbetrieb in Zusmarshausen eingebunden.

Der Aktionstag war für alle Beteiligten ein Erfolg. Vertreter von Schule und Verein sowie die Kinder hatten ihren Spaß an der Veranstaltung. Die Grundschule Altenmünster und die LG Reischenau-Zusamtal lädt deshalb auch in Zukunft alle Kinder ein nach dem Motto „Lauf dich fit!“ (rk)

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lgrz.de oder www.tsv-zusmarshausen.de/leichtathletik.

Themen Folgen