Ein Quartett holt sechs Titel

Gersthofer siegen bei der „Schwäbischen“ im Rosenaustadion

Der TSV Gersthofen war mit vier Leichtathleten bei den schwäbischen Meisterschaften der Altersklassen U16 und U20 sowie im Stabhochsprung für alle Altersklassen im Augsburger Rosenaustadion vertreten. Sie holten insgesamt sechs schwäbische Titel.

Philipp Sinninger in der Altersklasse U20 im Kugelstoßen, wobei die sechs Kilo schwere Kugel bei 10,88 m landete. Im Weitsprung landete er trotz vier ungültiger Versuche mit 5,21 m auf dem dritten Platz. Einen zweiten Titel sicherte er sich im Speerwurf mit 36,94 m.

Maximilian Scheich erwartete ein straffes Programm. Seine ersten drei Disziplinen waren alle innerhalb einer Stunde zu absolvieren. Zunächst schaffte er 1,60 m im Hochsprung und sicherte sich damit den ersten Platz in der Altersklasse U16. Vom Hochsprung ging es direkt weiter zu den 80-m-Hürden. Hier konnte er seine Bestzeit auf 12,22 Sekunden verbessern und ebenfalls als schwäbischer Meister hervorgehen. Im Kugelstoßen belegte er mit 11,56 m den zweiten Platz. Im Weitsprung konnte er mit 5,47 m seinen dritten Sieg an diesem Wettkampftag feiern. Im 100-m-Rennen der Altersklasse U20 ging Thomas Galgon an den Start und wurde mit 11,70 Sekunden schwäbischer Meister.

Im Stabhochsprung der Männer konnte Johannes Tremel seine Bestleistung auf 3,40 m verbessern und wurde damit Zweiter.

Maximilian Scheich wird am kommenden Wochenende bei den Landkreismeisterschaften im Dreikampf an den Start gehen, Johannes Tremel und Thomas Galgon werden bei den schwäbischen Meisterschaften der Aktiven in Friedberg vertreten sein. Die vier Athleten, die im Rosenaustadion im Einsatz waren, werden die Mannschaft des TSV Gersthofen bei den schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften am 3. Oktober in Donauwörth unterstützen. (jeb)