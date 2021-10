Leichtathletik

vor 41 Min.

Empfehlung für höhere Aufgaben

Die perfekte Laufidylle zeigte sich, wenn sich die Läuferinnen und Läufer beim Zusmarshauser Cross-Duathlon bei ihren Runden um den Rothsee im Wasser spiegelten. Nach dem Wechsel war dann Schluss mit Idylle. Auf der Radstrecke am Horn musste kräftig in die Pedale getreten werden.

Plus Der TSV Zusmarshausen erhält nach seiner gelungen Premiere des Cross-Duathlon ein verlockendes Angebot des bayerischen Verbandes

Von Oliver Reiser

Zum zweiten Mal hintereinander kein Triathlon – da ließ man sich beim TSV Zusmarshausen etwas anderes einfallen. Und so gingen am Sonntag rund 100 Sportlerinnen und Sportler bei der Premiere eine Cross-Duathlons an den Start. 150 wären unter den aktuellen Hygienemaßnahmen möglich gewesen. Nachmeldungen waren nicht möglich, so dass sich mancher bei dem herrlichen Spätsommerwetter mit der Zuschauerrolle abfinden musste. Auch Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl. Auch er genoss die Übersicht über die dicht beieinander liegenden Wettkampf-Schauplätze.

