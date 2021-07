Leichtathletik

vor 19 Min.

Gersthofer Leichtathlet Maximilian Scheich belohnt sich mit erstem Titel

Plus Maximilian Scheich vom TSV Gersthofen holt im Friedberger Stadion bei den schwäbischen Mehrkampfmeisterschaften seinen ersten schwäbischen Titel 2021.

In den vergangenen Monaten hinderte die Corona-Pandemie Maximilian Scheich vom TSV Gersthofen an einem regulären Training im Verein. Doch der junge Mann blieb nicht untätig, sondern arbeitete an vielen Abenden allein zuhause an seiner allgemeinen Fitness. Mit diesen Hausaufgaben legte er die Basis für die zahlreichen Erfolge in diesen Wochen.

