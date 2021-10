Junges Team landet auf Treppchen

TSV Gersthofen behauptet sich bei der Schwäbischen

Bei den schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften der Leichtathletik im Donauwörther Stauferpark stellte der TSV Gersthofen die mit Abstand jüngste Mannschaft bei den Männern und belegte am Ende Rang drei.

Jede Mannschaft hatte neun Disziplinen zu absolvieren, wobei jeweils zwei Athleten in die Wertung kamen. Überzeugend zeigten sich die Youngster in der 4x100-m-Staffel, als sie mit 45,66 Sekunden die zweitbeste Zeit aller zehn teilnehmenden Staffeln erzielten. Auch in den Sprintdisziplinen zeigten sie ihr Können; Thomas Galgon und Felix Lauer belegten über 100 Meter die Plätze vier und fünf mit Zeiten unter 12 Sekunden. Auf der 400-m-Distanz konnte Johannes Tremel einen starken fünften Platz mit 54,14 Sekunden erreichen.

Hannes Rosenwirth zeigte seine Stärke über 800 Meter (2:09,62 Minuten/Platz 5). Michael Galgon wartete mit einem überzeugenden Hochsprung auf: 1,76 m brachten ihn auf den zweiten Platz. Vervollständigt wurde das Team von den zwei 16- und 15-jährigen Athleten Albert Mielke und Maximilian Scheich, die in ihren Disziplinen zeigten, dass künftig mit ihnen zu rechnen ist. Mielke konnte sowohl über 400 als auch über 800 m überzeugen und landete damit im Mittelfeld. Ebenso Scheich, der mit 1,64 m im Hoch- und 5,56 m im Weitsprung seine bisherigen Leistungen bestätigen konnte. Auch Florian Braunmiller, Thomas Burkhart, Andreas Meixner, Philipp Sinninger und der Senior im Feld, Hans-Jörg Lauer, trugen dazu bei, dass ein hervorragendes Mannschaftsgefühl aufkam und schließlich ein dritter Platz erreicht wurde. (jeb)