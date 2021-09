Leichtathletik

09:25 Uhr

Nervosität auf großer Bühne

Plus Warum Tobias Stiastny nur Rang fünf bei den Deutschen Meisterschaften belegt

Bisher hatte der 15-jährige Leichtathlet Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim nur mit Diskuswerfern aus dem süddeutschen Raum zu tun und gewann mühelos jeden Wettbewerb. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Hannover sah er sich zum ersten Male die Konkurrenz aus dem Norden und Osten der Republik gegenüber. Dass da andere Kaliber dabei waren, wie bisher gewohnt, bemerkte er spätestens beim Einwerfen vor dem Wettbewerb. Zwar hatte er das drittbeste Meldeergebnis aller zehn qualifizierten Diskuswerfer vorzuweisen, doch einem so hochklassigen Teilnehmerfeld stand er noch nie gegenüber. Dementsprechend auch seine Nervosität, die man von ihm in der Regel nicht kannte.

