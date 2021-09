Neusässer zeigen sich vielseitig

Im Mehrkampf und mit unterschiedlichen Sportgeräten erfolgreich

Die Leichtathleten der LG ESV Augsburg/ TSV Neusäß konnten zuletzt drei Meistertitel bei verschiedenen Wettbewerben feiern. Den Anfang machte Tilman Schäfer, als er bei den Schwäbischen Meisterschaften der Jugendlichen im Rosenaustadion seine Bestleistung im Stabhochsprung auf 2,20 m steigerte und als Elfjähriger Schwäbischer Meister in der Altersklasse M 12 wurde.

In Friedberg trumpfte Nicole Kraus auf. Sie setzte sich im Speerwerfen in der Frauenklasse (über 19 Jahre) mit ihrem letzten Versuch, der mit 31,97 m gemessen wurde, an die Spitze des Sechserfeldes und wurde mit dem Gewinn des Schwäbischen Meistertitels belohnt.

In Schwabmünchen schlug bei den Landkreismeisterschaften im Dreikampf die Stunde des Junius Schäfer in der Klasse der achtjährigen Buben. Mit 3,05 m im Weitsprung, 8,53 Sekunden über 50 m und 27,50 mit dem Schlagball war er der Beste in allen drei Einzeldisziplinen und gewann folgerichtig Platz eins in der Mehrkampfwertung mit 794 Punkten sehr deutlich. Dafür gab es nicht nur eine Urkunde sondern auch einen Pokal.

Der ältere Bruder von Junius, Tilman Schäfer, war bei den Elfjährigen als Titelverteidiger angetreten. Er lag nach dem Sprint und dem Sprung knapp vorne, musste sich aber nach seinem Ballwurf von 32,50 m dem Auerbacher Simon Stiastny geschlagen geben.

Erfreulich war auch das Resultat von Victoria Dötsch, die erst seit wenigen Wochen trainiert. Sie wurde mit 768 Punkten Vierte in der AK W 8. (ga-)