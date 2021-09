Tobias Stiastny holt kompletten Medaillensatz

Gold, Silber und Bronze für den Werfer der SpVgg Auerbach/Streitheim

Wenn bei einer Leichtathletikveranstaltung in den letzten zwei Jahren zum Diskuswurf aufgerufen wurde, stand mit Tobias Stiastny in seiner Altersklasse als Sieger in der Regel fest. Der fünfzehnjährige Leichtathlet der SpVgg Auerbach/Streitheim wurde stets seiner Favoritenrolle gerecht und verlor in dieser Zeit keinen einzigen Wettkampf. So war es auch bei den bayerischen Meisterschaften im unterfränkischen Hösbach, wo er mit jedem seiner sechs Versuche überlegen Landesmeister geworden wäre. Mit einer tollen Serie von Würfen jeweils über 50 Meter war er der überragende Athlet in dieser Disziplin mit dem ein Kilo schweren Gerät und wurde mit 52,75 Meter Goldmedaillengewinner. Doch damit war sein Medaillenhunger noch nicht gestillt und er trat bei der zweitägigen Veranstaltung noch als Dreingabe im Kugelstoßen und beim Hammerwerfen an. Trotz Außenseiter in diesen zwei Wettbewerben schockte er auch hier die Favoriten. Zuerst griff er zu der vier Kilogramm schweren Kugel und wuchtete diese auf 12,75 Meter, das war der dritte Rang. Das gleiche Gewicht hatte das Sportgerät beim Hammerwurf. Bis zu den Bayerischen hatte er bisher nur einen Wettkampf bestritten und hatte auch nur am Rande Hammerwurf trainiert. Doch auch bei diesem Wettbewerb zeigte er der Konkurrenz „wo der Hammer hängt“. Auf nicht möglich gehaltene 37,78 Meter flog das Wurfgerät, das war die Silbermedaille und somit der komplette Medaillensatz.

Bei den deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Hannover startet er aber nur in seiner Spezialdisziplin dem Diskuswurf und gehört dort zu einem fünfköpfigen Favoritenkreis.

Gute Leistungen und Platzierungen erzielten auch die anderen qualifizierten Auerbacher Leichtathleten. So standen mit Simon Kastner (U23) und Lucas Wiedemann (M15) zwei Sprinter in den Endläufen über 100 Meter, während Moritz Möckl (M14) diesen knapp verpasste. Kastner wurde in 11,56 Sek. Fünfter, während Wiedemann in 12,33 Sechster und Möckl Achter mit 13,07 Sekunden in ihren Altersklassen wurden. Das positive Ergebnis der Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim rundete Laurin Prasser (M14) mit seinem siebten Rang und 31,52 Meter im Speerwurf ab.