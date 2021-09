Viermal auf Platz fünf

Die Gersthofer Maximilian Scheich und Thomas Burkhart kämpfen mit Wetter

Thomas Burkhart und Maximilian Scheich vertraten die Farben des TSV Gersthofen bei den bayerischen Meisterschaften der U23 und der U16 in Hösbach bei Aschaffenburg. Während Burkhart sich über 100 und 200 Meter qualifiziert hatte, startete Scheich gleich in fünf Disziplinen.

Nach der dreistündigen Anreise stand die erste Disziplin für Maximilian Scheich an: 80 Meter Hürden. Diese Strecke bestreitet der junge Athlet erst seit diesem Jahr. Umso erstaunlicher, dass er sich gleich für die bayerischen Meisterschaften qualifizieren konnte. In seinem vierten Rennen konnte er seine Bestzeit erneut toppen, war mit 12,37 Sek. nahezu eine Sekunde schneller als zu Beginn der Saison und sicherte sich damit den fünften Platz in der Altersklasse U16.

Thomas Burkhart startete über 100 Meter bei der U23. Nachdem er diese Saison von einigen Verletzungen geplagt war, stellte dieses Rennen gleichzeitig einen Test für seine Gesundheit dar. Er lief mit 11,49 Sek. seine viertschnellste Zeit und wurde damit Vierter in seiner Altersklasse. Zu diesem Zeitpunkt war noch offen, ob er seinen Vizemeistertitel über 200 Meter aus dem vergangenen Jahr am zweiten Wettkampftag verteidigen konnte.

In Hösbach war das Wetter am Samstag ideal für die Wettkämpfer, sogar die Sonne zeigte sich öfter, sodass der Hochsprung, eine der Lieblingsdisziplinen von Maximilian Scheich, bei optimalen Bedingungen stattfinden konnte. Er scheiterte in seinem ersten Sprung über die Marke von 1,71 Meter nur äußerst knapp. Dennoch konnte er seine Bestleistung um weitere zwei Zentimeter auf 1,66 Meter steigern und belegte damit den fünften Platz. Mit der Kugel kam er mit 11,65 Meter auf einen weiteren fünften Rang.

Der Sonntag zeigte sich nasskalt. Passend dazu bereitete auch die Achillessehne von Thomas Burkhart Probleme, sodass er auf Anraten des Wettkampfarztes seinen 200-Meter-Lauf nicht absolvierte. Maximilian Scheich startete bei Regen mit dem Weitsprung. Sowohl die Nässe als auch die Kälte bereiteten nahezu allen Athleten beim Anlauf Probleme. Er sicherte sich schließlich, trotz vier ungültiger Versuche, mit 5,34 Meter einen weiteren fünften Platz.

Im Dauerregen fällt die Motivation schwer

Die Motivation fiel ihm und vielen anderen Athleten danach für den 100-Meter-Lauf schwer. Einige Athleten zogen ihren Start zurück. Maximilian Scheich absolvierte seinen Lauf, war allerdings mit seiner Leistung mehr als unzufrieden. Insgesamt konnte er aber mit den erreichten Leistungen, zweimal Bestleistung und viermal Fünftplatzierter, sehr zufrieden sein. Für ihn stehen jetzt Mitte September noch die schwäbischen Einzelmeisterschaften im Augsburger Rosenaustadion an. Für Thomas Burkhart ist die Saison beendet. (jeb)