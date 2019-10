29.10.2019

Leitershofer Nachwuchs obenauf

Bayernpokal-Mannschaftstitel geht an die F- und E-Junioren

Sechs Turnvereine meldeten 15 Mannschaften zum Mannschaftswettkampf „Bayernpokal“ des Turngaues Augsburg an. Heuer wurde dieser Wettkampferstmals nach den Statuten des BTV ausgetragen. So wurde die Mindestanzahl einer Mannschaft von drei auf vier Turner erhöht. Eine Teilnahme wird deshalb für die Vereine schwieriger.

Der TSV Leitershofen meldete zwei Mannschaften in den jüngsten Wettkampfklassen E (Jahrg. 2010/11) und F (2012/13). Beide Riegen siegten mit großem Vorsprung. Wie bereits in den letzten Jahren zuvor, wird die Nachwuchsarbeit des TSV Leitershofen mit Siegen belohnt. So setzte sich die jüngste Mannschaft mit einem hervorragenden Ergebnis von 308,40 Punkten durch. Beste Turner waren Henri Schmitt 80,50 Punkten (Boden 13,50, Ringe 14,10, Barren 13,90, Reck 14,10) und Rufus Horak 80,00 Punkte (Seitpferd 12,10, Sprung 13,90 und Reck 14,10).

In der nächsthöheren Altersklasse, der Jugend E, ließen die Leitershofer mit 327,80 Punkten die Konkurrenz des TV Mering I (318,60), TSV Friedberg (301,90) und TV Mering II (274,80) deutlich hinter sich. Fünf Gerätesiege gingen an den TSV Leitershofen, lediglich am Seitpferd turnte TV Mering eine höhere Punktzahl. Die Einzelwertung gewann Jonah Wulf mit 86,00 Punkten (Gerätesiege am Boden 14,80, Ringe 14,70, Sprung 14,30, Barren 15,00 und Reck 14,50) vor Emil Bley mit 82,70 Punkten. In der Jugend C belegte der TSV Gersthofen mit 309,30 Punkten Platz drei hinter TSV Friedberg (350,20) und TV Mering (311,00). (hük)

