Letzte Gelegenheit für Nachzügler Lokalsport

Wo sich Kurzentschlossene noch für den Gersthofer Silvesterlauf anmelden können

„Der Tee wird diesmal die heiß sein!“, verspricht Hinrich Habenicht. Der Präsident des TSV Gersthofen, zum zweiten Mal Cheforganisator des Gersthofer Silvesterlaufes, nahm sich die Kritik einiger Läuferinnen und Läufer zu Herzen. 750 hatten sich bis zum Heiligen Abend online für die 52. Auflage angemeldet. Da der Wetterbericht 5 Grad plus und keine Regen vorhersagt, rechnet Habenicht mit den Zahlen der letzten Jahre und Stammgästen wie den Teletubbies. Für Kurzentschlossene besteht noch die Möglichkeit der Nachmeldung am 30. Dezember von 18 bis 20 Uhr und unmittelbar vor dem Lauf von 8 bis 10.30 Uhr direkt in der TSV-Turnhalle, die zu einem großem Wettkampfbüro umfunktioniert wurde.

