Lokalmatador unter deutschen Topspielern

Der 15-jährige Lokalmatador Tom Bittner vom TC Rot-Weiß Gersthofen startet beim 2. dbc Cup in Gersthofen.

Gersthofen ist erste Station im Rahmen der Schwaben Challenge

Am 8. und 9. Februar veranstaltet der TC Rot-Weiß Gersthofen wieder sein traditionelles Hallenturnier. Der 2. dbc Cup findet wie letztes Jahr im Rahmen der „ Schwaben Challenge“ statt. Ins Leben gerufen wurde die Schwaben Challenge vergangenes Jahr von Hans Rußwurm, dem Vorstand des TC Meitingen, mit dem Ziel, den Tennis-Großraum Augsburg nicht nur für die regionalen Talente, sondern auch für die überregionalen Spitzenspieler noch interessanter zu machen. Rußwurm konnte für diese Challenge neue, zusätzliche Sponsoren gewinnen, dadurch konnten die an der Challenge beteiligten Turniere mit höherem Preisgeld ausgestattet und von den Kategorien her aufgewertet werden.

Dem Turnier in Gersthofen folgen im Laufe des Jahres innerhalb der Schwaben Challenge weitere Turniere beim TC Siebentisch Augsburg, TC Schwaben Augsburg, TSG Augsburg und das absolute Highlight, das A1 Turnier, Mitglied der German Masters Serie, beim TC Meitingen.

Der dbc Cup in Gersthofen wird in den Kategorien A5 bei den Herren und A6 bei den Damen ausgetragen. Insgesamt geht es um 2250 Euro Preisgeld. Da das Turnier an nur zwei Tagen ausgetragen wird, sind die Feldgrößen sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren auf 16 Teilnehmer begrenzt. Beide Kategorien sind bereits fünf Tage vor Meldeschluss voll besetzt. Erfahrungsgemäß kommen jedoch noch zahlreiche Meldungen unmittelbar vor Meldeschluss.

Aufgrund der guten Kategorie A5 und des interessanten Preisgeldes erwartet Turnierleiter Herbert Heinzel, dass das Herrenfeld ausschließlich mit LK1, also sämtlich Spieler der deutschen Herrenrangliste, bestückt sein wird.

Die derzeitigen Top-Meldungen sind bei den Herren Michael Weindl vom TC Ismaning, Nr. 68 deutsche Rangliste sowie Nico Hornitschek, Nr.85 deutsche Rangliste und Bundesligaspieler vom TV Reutlingen und Lukas Ollert, ein Spieler aus der 2. Bundesliga vom TC Iserlohn, Nr. 90 deutsche Rangliste sowie bei den Damen Adriana Rajkovic vom TC Ismaning, Nr. 90 deutsche Rangliste.

Viele der gemeldeten Spieler kommen bis aus Böblingen, Vaihingen, Dresden oder Leipzig nach Gersthofen. Eine nicht ganz so weite Anreise haben hier die beiden Lokalmatadoren Jan Skerbatis vom TC Augsburg sowie der 15-jährige Lokalmatador Tom Bittner vom TC Rot-Weiß Gersthofen. Mit seiner Ranglistenposition 691 könnte es zwar für Bittner am Ende eng werden, direkt in das Feld zu kommen, doch sollte es hierfür knapp nicht reichen, kann sich der Landesligaspieler aus Gersthofen sicher sein, eine der beiden Wildcards vom Veranstalter zu erhalten.

Das Turnier beginnt in der Halle des TC Rot-Weiß Gersthofen am Samstag, 8. Februar, um 9 Uhr. Gestartet wird mit der Damenkonkurrenz, die ersten Herrenmatches sind ab 13.30 Uhr geplant. Die Halbfinals finden am Sonntag, 9. Februar, ab 10 Uhr und die Finals ab 13 Uhr statt.

Der Verantwortlichen des TC Rot-Weiß Gersthofen, freuen sich auf zahlreiche Zuschauer für diese hochklassige Veranstaltung. (wijo)

