Lospech für das deutsche Team

Bei den Boccia-Europameisterschaften der Junioren trifft Deutschland auf Italien und die Schweiz. Nach einem Tag der Niederlagen geht es aber bergauf

Von Oliver Reiser

In der neuen Turnhalle an der Gersthofer Schubertstraße herrscht eine angespannte und ruhige Atmosphäre. Wenn kommende Woche wieder die Schülerinnen und Schüler der Anna-Pröll-Mittelschule hier Sportunterricht haben, dürfte es lebhafter zugehen. Plötzlich regt sich Beifall. Freudenschreie auf Bahn eins. Soeben haben Maja Feigl und Kays Yasak für die deutsche Nationalmannschaft bei den Jugend-Europameisterschaften im Boccia den ersten Punkt geholt. Giuseppe Garieri, der Präsident des Boccia Bundes Deutschland und Cheforganisator dieser Meisterschaften, fällt seinen Aktiven nach dem Sieg gegen San Marino um den Hals.

Gegen San Marino gelingt im Mixed der erste Sieg

Die Freude war auch deshalb so groß, weil es am ersten Tag nur Niederlagen gegeben hatte. „Wir hatten Lospech“, sagt Garieri, „mit Italien und der Schweiz haben wir zwei der besten Nationen in allen unseren Gruppen.“ So gingen gegen die Schweiz beide Doppel mit 0:12 verloren, die Einzel mussten mit 8:12 und 1:12 abgegeben werden, ehe es gegen San Marino endlich klappte. Und das war für das Mixed schon die halbe Miete. „Jetzt brauchen wir noch einen Sieg, um für die Weltmeisterschaft qualifiziert zu sein“, so Garieri und hetzt zur nächsten Bahn. Die ersten sieben in jeder Disziplin dürfen 2020 in Rom antreten.

Auf vier mit grünem Teppichboden belegten Bahnen wird gespielt. Im Stundentakt werden die Partien, die live im Internet übertragen werden, angepfiffen. Nach 30 Minuten ist Schluss, wenn das Spiel nicht bei zwölf Punkten beendet ist. Im Mädchen-Doppel geht es wesentlich schneller. Maja Feigl und Carolin Marschall haben gegen die beiden Kontrahentinnen aus der Türkei beim 1:12. keine Chance. Bei den männlichen Teilnehmern wird nicht nur nur mit viel gefühl gesetzt, sondern auch mit roher Kraft geworfen, um die gegnerische Kugel mit einem lauten Knall aus dem Feld zu fegen.

Vorher müssen die in gelb gekleideten Schiedsrichter die Kugeln markieren, damit sie im Falle eines verunglückten Wurfes, der vorher angesagt werden muss, wieder an die ursprüngliche Position zurück gelegt werden können.

Die Organisation läuft blendend

Mit dem bisherigen Verlauf der Europameisterschaften ist Giuseppe Garieri sehr zufrieden – auch wenn der geplante Umzug vom Hotel zur Halle witterungsbedingt verschoben werden musste. „Die Organisation läuft blendend“, freut sich der Präsident.

Übrigens: Einer der Sponsoren ist ein Hellseher. Er hat ein Besprechungszimmer in einem Nebenraum der Halle aufgebaut. Ob sich da die teilnehmer vorhersagen lassen können, welchen Platz sie am Ende des Wettbewerbs belegen?

