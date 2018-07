vor 41 Min.

Mädchen sind beim Jubeln in der Überzahl Lokalsport

Nachwuchssportler aus dem Landkreis Augsburg überzeugen bei den mittel- und nordschwäbischen Meisterschaften

Mit rund 180 Schüler- und Jugendmehrkämpfern von neun bis 15 Jahren hatten die mittel- und nordschwäbischen Meisterschaften im Horgauer Rothtalstadion eine sehr gute Beteiligung aufzuweisen. Jedoch fällt deutlich auf, das weibliche Geschlecht hatte die doppelte Meldezahl wie die männlichen Starter vorzuweisen. So starteten bei den ältesten Mehrkämpfern, den 14- und 15-Jährigen nur drei männliche Aktive, während es bei den gleichaltrigen Mädchen immerhin 17 Starterinnen waren. Bei den Jüngsten zwischen neun und elf Jahren nahmen am Dreikampf immerhin 43 Buben und sage und schreibe 74 Mädchen teil.

Die großen Unterschiede in den einzelnen Altersklassen stellten auch die 40 Helfer und Kampfrichter der SpVgg Auerbach/Streitheim vor große Herausforderungen. So mussten sie rund 1500 Versuche in knapp vier Stunden messen und anschließend auswerten. Trotzdem hielten die Mehrkämpfer schon kurz nach Beendigung ihres Wettkampfes die ersehnten Urkunden in den Händen. Die meisten Urkunden und Medaillen heimsten unter den 17 angetretenen Vereinen die gastgebende SpVgg Auerbach/Streitheim ein. Viermal Gold, drei Silber- und vier Bronzemedaillen gingen auf das Konto der Auerbacher. Kreissieger stellten außerdem die LG Zusam (3), TSV Königsbrunn, LAZ Günzburg, TSV Schwabmünchen, LG Reischenau-Zusamtal mit je zwei und die LG Aichach/Rehling mit einem.

Am deutlichsten gewann der zwölfjährige Tobias Stiastny mit satten 500 Punkte Vorsprung die Klasse M12 im Vierkampf, während Lisa Kemmerling schwer kämpfen musste, um den Einzeltitel in W15 einzufahren. Die anderen Titel gingen auf das Konto der Mannschaften, so gewannen die Auerbacherinnen die Teamwertung in der Klasse weibliche U16 und U14, während in U12 die LG Reischenau/Zusamtal als Mannschaft erfolgreich war. Somit ist bewiesen, die besten weiblichen Mannschaften in Mittel- und Nordschwaben im Nachwuchsmehrkampf kommen aus dem westlichen Landkreis Augsburg.

Trotz Hitze beteiligten sich eine stattliche Anzahl am 800 Meter-Lauf, der aber nur als Rahmenwettbewerb ausgeschrieben war. Hier sorgte der neunjährige Maximilian Tauber mit 2:45,27 Minuten für sein Alter für eine Superzeit. (koh)

Die besten Ergebnisse

männliche Jugend M14 3. Johannes Möckl SpVgg Auerbach 1.031 Punkte, M12 1. Tobias Stiastny SpVgg Auerbach 1.618 , Mannschaft U12 3. SpVgg Auerbach (Moritz Möckl, Max Kammerer, Maximilian Tauber, Sebastian Storm, Manuel Murza) 4.113 Punkte, weibliche Jugend W15 1. Lisa Kemmerling 1.973, 3. Julia Bschorr beide SpVgg Auerbach 1.771, W14 3. Emilia Wagner LG Reischenau-Zusamtal 1.578, W13 2. Annika Schußmann SpVgg Auerbach 1.737, W12 2. Maja Steffen LG ESV/TSV Neusäß 1.643, 3. Sophia Pyrlik LG Reischenau-Zusamtal 1.561, W11 1. Magdalena Niederhofer LG Reischenau-Zusamtal 1.220, 2. Lena Stadler 1.210, 3. Hannah Baier beide SpVgg Auerbach 1.187, W10 2. Pia Holand LG Reischenau-Zusamtal 1.096, 3. Romy Steffen LG ESV/TSV Neusäß 1.031, Mannschaften U12 1. LG Reischenau-Zusamtal (Magdalena Niederhofer, Pia Holand, Nina Watzal, Lehner Louisa, Irene Eguizaba) 5.372, 2. SpVgg Auerbach/Streitheim (Lena Stadler, Hannah Baier, Susanna Fink, Mila Krstovic, Emily Buchner) 4.967, U14 1. SpVgg Auerbach/Streitheim (Annika Schußmann, Sarah Stadler, Rebecca Kuchenbaur, Laura Braun, Sarah Dorer) 7.863, 3. LG Reischenau-Zusamtal(Sophia Pyrlik, Juliane, Joas, Anna Holand, Johanna Maier, Franziska Eberhart) 7.305. 800 m M10 1. Maximilan Tauber SpVgg Auerbach 2:45,27 Min., W14 Teresa Maier LG Reischenau-Zusamtal 2:56,59, W13 1. Sarah Stadler SpVgg Auerbach 2:51,52.

