vor 55 Min.

Manchmal wurde es eng auf dem Siegerpodest

Bei idealen Bedingungen ermittelt der Nachwuchs in Neusäß die mittel- und nordschwäbischen Meister

Die mittel- und nordschwäbischen Leichtathletik-Einzelmeisterschaften für Kinder sind die Titelkämpfe, bei denen die meiste Aufregung herrscht. Auf der einen Seite die Eltern, die mit ihren Sprösslingen mitfiebern, auf der anderen die Athleten selbst, die oft den ersten großen Wettkampf ihres Lebens absolvieren. So war es auch im Neusässer Lohwaldstadion, wo die LG ESV Augsburg-TSV Neusäß als Ausrichter fungierte. 14 Vereine von Schwabmünchen bis zum Ries und von Aichach bis Zusmarshausen hatten insgesamt 124 Mädchen und Buben gemeldet.

Das größte Kontingent stellte diesmal die LG Reischenau-Zusamtal mit 20 jungen Athleten. Die stärkste Altersgruppe waren die 10-jährigen Mädchen mit 41 Athletinnen. Fast alle Vereine konnten mindestens einen der 22 begehrten obersten Plätze auf dem Siegerpodest erobern, die SpVgg Auerbach-Streitheim, der TSV Schwabmünchen und die LG Zusam sogar drei. Doppelsiege gab es für Rebecca Hagner, Auerbach-Streitheim, im Sprint und im Weitsprung, für Nikos Karaliolios, TSV Gersthofen, im Hoch- und Weitsprung der AK M11 und ebenfalls in der M11 für den Schwabmünchner Philipp Waldeisen. Die neunjährige Rebecca Hagner war als eine der jüngsten Teilnehmerinnen in der Altersklasse der Zehnjährigen eine der Stars bei dieser Veranstaltung. Sie dominierte die 50 m Sprint und auch den Weitsprung. Mit 8,26 Sekunden, beziehungsweise 3,91 m im Weitsprung, war sie der Konkurrenz um Längen voraus.

Dagegen war Maximilian Tauber in der Klasse M10 weniger aufgeregt, denn wie im vergangenen Jahr lief er mit sieben Sekunden Vorsprung über 800 m in 2:45,04 Minuten über die Ziellinie. Ein dritter Rang im Hochsprung (1,12 m) und ein fünfter im Weitsprung (3,70m) vervollständigten seine gute Leistung. Tim Baumann holte im Hochsprung mit 1,04 m Bronze, während im gleichen Wettbewerb sein Vereinskamerad Moritz Wurm mit 1,16m Silber gewann. Ein dritter Rang auch für Valentin Kögel beim Ballweitwurf mit 32,50 Meter, während er zusammen mit Sebastian Kugelbrey, Tim Baumann und Maximilian Tauber über 4 x 50 Meter in 31,58 Sekunden Silber holte. Im Feld der 30 Werferinnen landete in der Klasse W11 Mia Krstovic auf dem zweiten Platz mit genau 30 Metern. (koh)

Die Mädchen der ausrichtenden LG ESV Augsburg-TSV Neusäß in der Besetzung Inas Aitlaamel, Carla Schäfer, Mia Biller und Romy Steffen mussten sich im ersten Wettbewerb, der 4x50m-Staffel, nur ganz knapp der Staffel der LG Donau-Ries geschlagen geben, ergatterten in den folgenden Wettbewerben einige Urkunden, aber ein Meistertitel sollte einfach nicht kommen. Und dann – im allerletzten Wettbewerb der W10 über 800 m – lieferte sich Inas Aitlaamel einen spannenden Endspurt mit Laura Stangl von der LG Aichach-Rehling und konnte das Rennen knapp für sich entscheiden.

Dominik Mayr (M10) präsentierte sich als erfolgreichster Athlet der LG Reischenau-Zusamtal. Im Ballwurf sicherte er sich mit 41 m den Sieg, im Weitsprung erreichte er einen sehr guten zweiten Platz. Zur Überraschung der Trainer Bertl Wenk und Bernd Maier holte sich Hannah Both (W10) den Kreismeistertitel im Ballwurf. Über die 800 m Distanz erkämpften sich Clara Maier (W10) und Madeleine Wex (W11) jeweils dritte Plätze. Pia Holand (W11) holte sich im Weitsprung und im Ballwurf jeweils die Bronzemedaille. Und noch ein Ergebnis verdient Erwähnung: Im 50-m-Lauf der elfjährigen Mädchen blieben gleich sieben Läuferinnen unter 8 Sekunden. Bei den gleichaltrigen Buben waren es nur drei. (koh/ga-/rk-)

