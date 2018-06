vor 37 Min.

Margertshausen macht das Meisterstück Lokalsport

Die Mannschaft von Thomas Kempter zieht mit einem 5:1-Kantersieg am bisherigen Spitzenreiter vorbei. Warum Täfertingen gepatzt hat

Von Bernd Reiser

Der SSV Margertshausen schlägt den Verfolger aus Täfertingen klar und deutlich mit 5:1 und steigt als Meister in die Kreisliga auf. Daniel Hafner brachte die Aufstiegsparty schon nach 70 gespielten Sekunden mit seinem Treffer zum 1:0 auf den Weg. Völlig frei tauchte er im Gästestrafraum auf und ließ TSV-Keeper Marko Simic nicht den Hauch einer Chance. Zwar konnten die Gäste schon in der achten Minute durch Michael Lindermayr ausgleichen – er beförderte einen Freistoß von Florian van der Werf per Kopf ins lange Eck. Dieses Tor brachte allerdings keine Ruhe ins Täfertinger Spiel. In der 20. Minute konnte Marko Simic im Gästetor den Rückstand mit einem Reflex gegen Christian Egge noch verhindern, doch zwei Minuten später war er gegen den spektakulären Seitfallzieher von Stefan Holl machtlos. Täfertingen war bemüht im Spiel nach vorne, der starken Angriffsreihe fehlte jedoch die Durchschlagskraft.

Nach dem Wechsel kamen die Gäste mit neuer Energie auf den Platz und waren immer wieder mit Standards gefährlich. In der 54. Minute nutzten die Hausherren einen schnellen Konter zum vorentscheidenden 3:1. Daniel Hafner bediente Tobias Hieber mustergültig im Strafraum, und der ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen. Zwei Minuten später hätte Stefan Holl die Partie endgültig entscheiden können, traf aber nur den Außenpfosten. So blieb es Daniel Hafner vorbehalten, den Sack endgültig zuzumachen. Die mittlerweile zahlenmäßig dezimierten Gäste bekamen wieder einmal den Ball nicht geklärt, und Hafner konnte freistehend auf 4:1 stellen. Nach dem zweiten Platzverweis zeigte der TSV Täfertingen dann endgültig Auflösungserscheinungen, und Tobias Hieber konnte nach einer präzisen Flanke von Bozhidar Georgiev gegen die Laufrichtung des Torhüters zum 5:1-Endstand einköpfen.

