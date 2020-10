vor 22 Min.

Margertshauser Aufholjagd

Nach 1:4-Rückstand noch ein 4:4 im Verfolgerduell

Keinen Boden gut machen konnte der SSV Margertshausen beim Duell um den Relegationsplatz mit dem Tabellendritten FSV Inningen in der Fußball-Kreisklasse Süd. Nach einem umkämpften 4:4 teilte man sich die Punkte. Die zweite Niederlage in Folge setzte es für den TSV Ustersbach beim 1:4 gegen den ASV Hiltenfingen. Doie Partie des TSV Fischach wurde vom FSV Großaitingen wegen es Corona-Verdachts abgesagt.

(2:4). Die zahlreich gekommenen Zuschauer sahen ein Spiel mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten. Die erste Hälfte beherrschten die Gäste und führten völlig verdient mit 4:2. In der 6. Minute brachte Maximilian Krist sein Team in Führung. Tobias Hieber konnte in der 9. Minute ausgleichen. Thomas Biro (22.) verpasste mit einem Kopfball knapp über das Gästetor die SSV-Führung. Danach nutzen die Gäste Unsicherheiten in der SSV-Abwehr in kürzester Zeit durch Tore von Peter Krawielitzki (29.), Philipp Kugelmann (34.) und Julius Müller (37.) zu einer komfortablen 4:1-Führung. Thomas Biro verkürzte zum 2:4-Pausenstand (42.). Nach dem Seitenwechsel zeigte der SSV eine engagiertere Leistung und verdiente sich dadurch den Punktgewinn. In der 66. Minute erzielte der gerade eingewechselte Felix Klingenstein den 3:4-Anschlusstreffer. Bei einem Kopfball von Georgiev Bozhidar (75.), der knapp über die Querlatte strich, und einem Distanzschuss von Daniel Holl (84.) lag der Ausgleich in der Luft. Viel umjubelt dann das 4:4 von Daniel Hafner durch einen sehenswerten Drehschuss von der Strafraumgrenze aus. (gobi)

(1:1). Die Heimmannschaft zeigte sich zunächst deutlich verbessert im Vergleich zur Klatsche in Inningen und ließ defensiv wenig zu, ohne nach vorne zu glänzen. Etwas glücklich gelang dann sogar die Führung durch Dominik Schubert (44.), die die Gäste jedoch im direkten Gegenzug durch Kevin Hontschik wieder egalisierten (45.). Nach der Pause zeigten sich die Ustersbacher jedoch schläfrig und mussten einen Doppelschlag von Andreas Rucht zum 1:3 hinnehmen. Den Schlusspunkt zum 1:4 setzte dann Maximilian Geißler bei einem Konter kurz vor Schluss. – Zuschauer: 100. (th-)

