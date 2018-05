vor 46 Min.

Medaillen für alle Altersklassen Lokalsport

Jasmin Hübler von TSV Gersthofen holte zwei schwäbische Jahrgangstitel in ihren Paradedisziplinen 100 und 200 Meter Schmetterling.

Von zehn bis 81 Jahren reicht die Spanne bei den Jahrgangsmeisterschaften

Für die Schwimmerinnen und die Schwimmer standen die schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften auf dem Programm. Dazu waren rund 300 Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Schwaben nach Leipheim angereist. Die jüngsten Aktiven kamen aus dem Jahrgang 2009 und der älteste Teilnehmer aus dem Jahrgang 1935, Walter Langenmayr vom TSV Gersthofen.

TSV Gersthofen

Die zwölf Gersthofer Teilnehmer schwammen Bestzeiten am laufenden Band. Akos Oroszlamos gewann über 200 m Rücken und holte je zweimal Silber und Bronze. Fabienne Frohn holte zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. Jasmin Hübler gelangen zwei Titel über ihre Paradedisziplinen 100 m und 200 m Schmetterling. Dreimal wurde sie Zweite, einmal Dritte.

Jonas Zimmermann ging insgesamt siebenmal an den Start. Geehrt wurde er mit dreimal Gold, zweimal Silber und Bronze. Auch Klara Werner sammelte Medaillen wie am Fließband. Mit jedem ihrer Starts landete sie in den Medaillenrängen. Zweimal gab es Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze. Lena Schweiger wurde dreifache Jahrgangsmeisterin. Dazu ein zweiter und drei dritte Plätze.

Martin Schmid wurde dreifacher Vizemeister. Dreimal holte er die Bronzemedaille. Oliver Peetz wurde Zweiter über seine Paradedisziplin 200 m Schmetterling und einmal Dritter. Für Tamas Oroszlamos ging ein Traum in Erfüllung. Er siegte über die 100-m-Brust-Strecke und wurde mit Gold und dem schwäbischen Jahrgangstitel geehrt. Verena Deininger ergatterte drei Gold- und zwei Silbermedaillen. In der „Masters“-Wertung AK 80 eroberte sich Walter Langenmayer über 50 m Freistil die Goldmedaille.

TSG Stadtbergen

Die TSG war mit 16 Aktiven vertreten. Sie starteten insgesamt 66-mal. Franziska Kolb wurde gleich dreimal schwäbische Meisterin. Weiterhin wurde sie viermal Vizemeisterin, und einmal gewann sie Bronze. Raphael Dinslage (2008) holte einmal Gold und einmal Silber, Valentin Jawny einmal Silber. Zum ersten Mal dabei bei den schwäbischen Meisterschaften war in diesem Jahr der Jahrgang 2009. Auch hier waren für die TSG am Start. Julian Taylor konnte sich dreimal auf dem Podest platzieren. (1x Silber, 2x Bronze). Clemens Goldschmidt war bei allen seinen sieben Starts auf dem Treppchen (4x Silber, 3x Bronze). Das Gleiche gelang Jonas Vollmer (Jahrgang 1997). Weitere Podestplatzierungen konnten Isabella Dinslage, Katharina Jawny und Jacqueline Schneider belegen. (tk)

Themen Folgen