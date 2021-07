Meitingen

vor 42 Min.

Mit diesem Kader soll die Rückkehr des TSV Meitingen in die Landesliga klappen

Der TSV Meitingen will zurück in die Landesliga: Trainer Paolo Mavros, Emre Yunus Aydin, Jacob Riemensperger, David Fritsch, Abteilungsleiter Torsten Vrazic. Vorne von links Xhevalin Berisha, Michael Meir, Markus Gärtner, Lucas Erhard.

Plus Der TSV Meitingen peilt die Rückkehr in die Landesliga an und hat sich dazu prominent verstärkt. Im Kick-off-Check fühlen wir der Mannschaft auf den Zahn.

Von Nikolai Vrazic

Kick-off-Check Teil zwei - nach dem Aufsteiger FC Horgau ist nun der Aufstiegskandidat TSV Meitingen an der Reihe, um in Al-Kick-off-Check unter die Lupe genommen zu werden. Viele Jahre hielten die beiden Macher des TSV Meitingen, Torsten Vrazic und Paolo Mavros, hinter dem Berg mit ihren Ambitionen. Das soll ich in dieser Spielzeit ändern. Mit namhaften Neuzugängen, jungen Wilden und einem grandiosen Zusammenhalt setzen die Lechtaler alles daran, sich die Meisterschaft oder den Relegationsplatz in der Bezirksliga zu sichern und endlich das langersehnte Ziel zu erreichen: Die Rückkehr in die Landesliga.

