vor 38 Min.

Meitingen mit dem längsten Atem

Nach schwachem Start steigert sich der Bezirksligist und holt den Turniersieg. Ein B-Klassist überrascht

Von Tobias Schertler

Am Ende hat sich in Langweid doch einer der beiden klassenhöchsten Teilnehmer durchgesetzt. Nach einem schwachen Start ins Turnier behauptete sich der TSV Meitingen in einem dramatischen Finale erst im Siebenmeterschießen mit 6:4 gegen den Kreisklassisten TSV Lützelburg. Das selbe Duell gab es auch schon in der Gruppenphase, hier gewann jedoch der Underdog mit 2:0.

Auch im Endspiel sah es bereits nach einem Erfolg für die Akteure von Trainer Christian Ullmann aus. Fünf Minuten vor dem Ende stand es bereits 4:1, doch Meitingen schaffte noch den Ausgleich. Wie soll es auch anders sein, dieser Treffer war besonders aufregend: Lützelburg holte sich in der Schlussminute das fünfte kumulierte Foul ab, was laut Regelbuch einen Zehnmeter-Strafstoß zur Folge hat. Der wurde von Gheorge Gosa auch verwandelt, doch da der Schiedsrichter noch nicht angepfiffen hatte, musste er zur Wiederholung antreten. Die nutzte er schließlich auch und schickte die beiden Mannschaften an den Sechsmeter-Punkt. Dabei gab sich das Team von Pavlos Mavros keine Blöße und verwandelte beide Versuche. Lützelburg vergab den ersten Schuss, der Zweite wurde von Daniel Wagner gehalten.

Für Christian Ullmann vom TSV ist die Niederlage allerdings „kein Beinbruch“, wie er sagt. Trotzdem: „Vor dem Turnier hatten wir nicht mit dem Finaleinzug gerechnet, aber nach den ersten beiden Siegen wollten wir es auch gewinnen.“

Für den schönsten Fußball sorgte neben seinem Team der B-Klassist CSC Batzenhofen-Hirblingen. Schöne Kombinationen und Kurzpassspiel sorgten für ansehnliche Partien der beiden Mannschaften. Spaß machte es vor allem, den beiden besten Torschützen zuzusehen. Florian Kamissek von Lützelburg und Leon Schuster vom CSC waren je fünf Mal erfolgreich und gehörten vor 161 Zuschauern zweifelsohne zu den besten Akteuren.

Für die junge CSC-Truppe war jedoch im Halbfinale gegen den späteren Sieger Schluss. Trainer Jürgen Fuchs zeigte sich aber dennoch locker: „Für einen B-Klassisten haben wir ein gutes Turnier gespielt, uns fehlte aber die Cleverness.“

Mit zwei Gelb-Roten Karten für den VfR Foret und allerhand Diskussionen mit dem Schiedsrichterteam stellte sich das zweite Halbfinale gegen Lützelburg als hitzigste Partie des Turniers heraus. Für Aufregung sorgte besonders eine Zeitstrafe, die aus dem ersten Platzverweis resultierte. Die Schiedsrichter hatten den Verbannten, Mehmet Er, erst einige Sekunden nach Ablauf der Strafe zurück aufs Feld gelassen, was die Gemüter der Leidtragenden stark erhitzte. Trainer Michael Betz war zwar nach dem Turnier noch etwas angefressen, doch haben sich die Unparteiischen nach dem Spiel bei ihm für den Fehler entschuldigt. Aufgrund der allgemeinen Regel-Unsicherheit auf Seiten der Schiedsrichter „spielt das aber keine Rolle“, so Betz.

Für eine Enttäuschung sorgte der SC Altenmünster als zweiter Bezirksligist. Punktlos und mit nur einem Tor verabschiedete sich die von Aldin Kahrimanovic gecoachte Truppe bereits nach der Vorrunde. Da konnte auch der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Sofyane Abid, der zuletzt in Belgien gespielt hat, nichts ändern.

Mavros’ Meitinger kamen, wie es scheint, nach der Weihnachtsfeier am Samstag aber aus dem Feiern nicht mehr heraus. „Ein paar sind erst um 5, 6 Uhr nach Hause gekommen. Wenn du in die Kabine gehst, kommt zuerst der Alkohol raus und dann die Spieler“, berichtete der Trainer mit einem Lächeln. Wohl dem, der trotzdem ein Turnier gewinnen kann.

Themen folgen